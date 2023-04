"Happy 420": Woher kommt der "Kiffercode"?

Jedes Jahr am 20. April feiert die Szene die Liebe zum Gras. Aber warum? Es gibt eine alte Legende.

Und diese alte Story soll dazu geführt haben, dass ausgerechnet der 20. April zum "Weltkiffertag" wurde.

Zeitreise: Wir schreiben das Jahr 1971, Kalifornien

Hier soll eine Gruppe junger Menschen extrem gerne gekifft haben. Die Gruppe soll dann einen Tipp bekommen haben: Angeblich sollte in der Nähe ihrer Schule, der "San Raffael High School", eine große Bubatz-Plantage sein. Der Legende nach hat sich die Gruppe von diesem Tag an, immer um 4:20 Uhr am Nachmittag getroffen, um den Drogen-Schatz zu finden. Die Gruppe fand zwar kein Gras, doch gekifft wurde weiter. "fourtwenty" entwickelte sich dafür zum Codewort.

"Wann Bubatz legal?" Hier erfährst du mehr!

Weed-Legalisierung: Verkauf nur in Cannabis-Clubs

Internationaler "Kiffercode"

Der Code soll sich dann immer weiter verbreitet haben. Heute ist er weltweit bekannt und eine Art Erkennungszeichen für die Szene. Passend zu "fourtwenty" soll sich dann mit der Zeit der 20. April zum Feiertag der Szene entwickelt haben.

In San Francisco feiern über 20.000 Menschen "Happy fourtwenty":