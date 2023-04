49-Euro-Ticket: Jetzt warnt die Polizei 👮

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) geht davon aus, dass es mehr Diebstähle und Überfälle in Zügen und Bussen geben wird.

Das ist der Grund: "Wo mehr Menschen sind, findet auch mehr Kriminalität statt." Das sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Alexander Poitz der "Rheinischen Post".

Diebstähle und Überfälle

Poitz sagte, dass die Bahn und regionale Verkehrsbetriebe in den letzten Jahren viel Personal eingespart hätten. Diebstähle und Überfälle könnten deswegen ansteigen. Die Gewerkschaft fordert mehr Sicherheitspersonal an Bahnhöfen und in Zügen, um die Gefahr zu minimieren.

Das Deutschlandticket gibt es ab Mai in ganz Deutschland. Die Deutsche Bahn rechnet damit, dass jeder fünfte Deutsche das neue 49-Euro-Ticket nutzen wird.

So funktioniert das Ticket: