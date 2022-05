Schüsse und Messerstechereien - viele Rapper wurden im Laufe ihrer Karriere ermordet. Daraus will 50 Cent nun eine Serie produzieren.

Für die Idee hat sich 50 Cent mit Hip-Hop-Producer Mona Scott-Young zusammengetan. Laut "Deadline" soll die Serie "Hip Hop Homicides" von TMZ gehostet werden.

50 und ich haben uns die Serie ausgedacht, als Antwort auf die vielen Morde im Hip-Hop.

Tupac und Pop Smoke

Scott-Young sagt weiter, dass sie mit der Serie Antworten für die Hinterbliebenen finden wollen. So sollen Künstler in den Fokus gerückt werden, die die Gewalt im Hip-Hop nicht überlebt haben. Unter anderem sollen auch die Morde an Tupac und Pop Smoke vorkommen.

