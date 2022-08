6ix9ine muss fette Strafe zahlen!

Und das, weil er 2019 einen Raubüberfall aus dem Auto heraus gefilmt hatte. Die Geschädigten verklagten den Rapper.

Insgesamt muss der kontroverse Künstler 100.000 US-Dollar an zwei Opfer des Raubüberfalls zahlen. Das ist etwas weniger als vorher angenommen. Der Umfang seiner Beteiligung an dem Überfall wurde nämlich überschätzt. Obwohl er bestätigte an dem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, konnte ihm nicht nachgewiesen werden, den Raub beauftragt zu haben. Auch dass 6ix9ine selbst das Video selbst auf Social Media veröffentlicht haben sollte, konnte nicht bestätigt werden.

Was wurde gestohlen?

Gestohlen wurden unter anderem ein Rucksack mit sechs Festplatten, Schuhe, Bargeld und eine Kamera. Um Geld wird es ihm bei dem Überfall wohl nicht gegangen sein - denn eigentlich sollte er im Musikbusiness genug verdienen.

Dass er Geld hat, zeigt 6ix9ine eigentlich auch gerne. Manchmal hilft er damit sogar Bedürftigen: