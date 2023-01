"7 vs. Wild" Folge 12: Knossi bekommt creepy Besuch

Viele Teilnehmer leiden weiter unter der Isolation und dem fehlenden Essen. Wasser und wilde Tiere halten sie wach.

Nach einer fauligen Kokosnuss hatte Knossi Magenprobleme. Dazu kommen seine Zahnschmerzen. In der Nacht überraschen ihn Wildschweine an seinem Shelter. Er denkt über einen Abbruch nach.

Otto geht in dieser Folge auf Expedition in den Mangroven und versinkt fast im Schlamm. Er, Sascha und Joris realisieren, dass sie ihre Shelter zu nah am Wasser gebaut haben. Die Wellen machen zunehmend Probleme.

Sabrina geht es offenbar besser als an den letzten Tagen.

Lost Place

Fritz macht eine seltsame Entdeckung: Er findet ein kleines Häuschen voll mit alten Gasflaschen. Die Insel wurde früher militärisch genutzt. Vermutlich stammt der Lost Place noch von damals.

Holzblock-Challenge

Niemand der Teilnehmer war wirklich zufrieden mit der Challenge. Sie sollten einen Holzklotz mit einer selbstgebauten Hiebwaffe in zwei Teile schlagen. Das ist das Ranking:

Fritz: 7 Punkte

Joris: 6 Punkte

Otto: 5 Punkte

Sascha: 0 Punkte

Knossi: 0 Punkte

Sabrina: 0 Punkte

Die Folge endet dann mit einem krassen Teaser: Offenbar hat jemand den Notfall-Alarm gedrückt.

Wer das sein könnte - es gibt verschiedene Theorien:

