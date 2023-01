"7 vs. Wild": Sabrina ist raus!

In der 13. Folge von "7 vs. Wild" verlässt Sabrina die Insel freiwillig. Die Flut wird immer krasser.

Am Ende der letzten Folge war es schon ziemlich deutlich, dass jemand gehen wird. Viele Fans vermuteten, es könnte Knossi oder Sascha sein. Es kam aber ganz anders.

Deswegen gibt Sabrina auf

In der Nacht hat die Flut ihren Shelter zerstört. Sie glaubt, dass die Flut noch heftiger wird. Das ist ihr zu gefährlich, wie sie erklärt. Sabrina ist sehr traurig, weil sie gerne alle sieben Tage durchgehalten hätte.

Tag 6 bei "7 vs. Wild": Was machen die anderen Teilnehmer?

Die zweite Staffel von "7 vs. Wild" geht in den Endspurt. In der vorletzten Challenge müssen Knossi, Joris, Otto, Sascha und Fritz eine möglichst niedrige und eine möglichst hohe Temperatur messen. Die Teilnehmer bekommen dafür eine Thermogun. Die größte Differenz erhält 7 Punkte.

Sascha geht mit dem Messgerät direkt im Meer baden und kann wahrscheinlich keine Punkte bei der Challenge holen, weil sie nach dem Tauchgang nicht mehr angeht. Knossi hat ein Feuer gemacht und mit einer Messung von 208,6 Grad einen klaren Vorsprung. Die Ergebnisse von allen werden wahrscheinlich in der 14. Folge gezeigt.

Otto zieht um

Auch Otto hat mit der Flut zu kämpfen. Er zieht deswegen von seiner Höhle auf einen Hügel mit Meerblick. Bei dem Bau seines neuen Shelters hat er sich aber verletzt. "7 vs. Wild"-Fans wissen: Wenn dramatische Musik im Hintergrund abgespielt und eine Infobox eingeblendet wird, heißt das nichts Gutes.

In der Infobox steht, dass Otto Kontakt mit einem Wolfsmilchgewächs gehabt haben könnte. Der Saft solcher Pflanzen kann auf der Haut zu verbrennungsähnlichen Symptomen führen.

Hier kannst du dir die ganze Episode anschauen:

Das ist in der 12. Folge von "7 vs. Wild" passiert

