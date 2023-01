"7 vs. Wild" Folge 15: Der letzte Tag und alle sind nackt?!

Die letzte Challenge stellt die Inselbewohner vor eine der härtesten Nächte in Panama. Außerdem sieht Knossi ein Boot.

"7 vs. Wild" neigt sich dem Ende zu: Knossi, Fritz, Otto, Sascha und Joris erleben den siebten und letzten Tag auf der Insel. Dabei lassen sie die Zeit Revue passieren. Fritz Meineckes Fazit ist, dass Staffel eins einfacher gewesen sei in Schweden. Er weiß nicht, ob es an der Location liegt oder an der Tatsache, dass nicht jeder sieben Gegenstände mitnehmen durfte.

Staffel zwei ist für mich definitiv deutlich deutlich härter.

Knossi sieht ein Boot: Sind das Piraten?

Während Knossi am Strand sitzt, sieht er von Weitem ein Boot, auf dem drei Männer sind. Erst hat er Angst, dass das Boot an die Küste fährt - es nähert sich ihm nämlich. Doch letztendlich zieht es einfach weiter. Knossi ist erst von Piraten ausgegangen, später vermutet er, dass die Menschen auf dem Boot vielleicht etwas mit Drogenschmuggel zu tun haben.

Die letzte Challenge: Alle Klamotten abgeben

Die letzte Challenge ist wohl die härteste: Die Kandidaten sollen so viele Kleidungsstücke wie möglich abgeben - die Unterhose dürfen alle anbehalten. Knossi gibt alles ab bis auf seine Regenjacke. Um die ist er später froh, weil es anfängt zu stürmen. Sein ganzes Zeug wird nass. Sascha und Fritz behalten beide jeweils ihre Regenjacke und lange Hose, um durch die Nacht zu kommen. Otto gibt nicht nur all seine Klamotten ab - sondern auch noch seine Machete zusätzlich. Ihm ist später kalt. Er meint, es könnte eine dumme Entscheidung gewesen sein, fast ALLES abzugeben. Joris gibt auch alles ab und friert genauso wie Otto extrem in der Nacht.

