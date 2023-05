"7 vs. Wild": Was ist in der 3. Staffel alles erlaubt?

Fritz Meinecke hat in einem neuen YouTube-Video die meistgestellten Fragen beantwortet.

Die dritte Staffel von "7 vs. Wild" ist aktuell in Planung. Fans wollten einiges dazu wissen. Fritz Meinecke hat jetzt Antworten geliefert.

1. Medi-Kit und Verteidigungs-Kit erlaubt?

Beides erlaubt. Warum? Fritz erklärt, dass die 3. Staffel wegen der Gefahr auf Wildtiere zu treffen, "eine andere Hausnummer" sei. Er betont aber auch, dass das Ersthilfe-Set nur für den schlimmstmöglichen Ernstfall sei.

2. Darf die Flasche aus Edelstahl sein?

Nein! Es wird für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die selbe Flasche geben - aus Kunststoff und durchsichtig.

3. Sind Ponchos und Stahlhelme erlaubt?

Wie schon in den ersten beiden Staffeln ist beides nicht erlaubt.

4. Gibt es wieder Kopflampen?

Ja, eine kleine Leuchte für den Kopf kriegen alle Teilnehmenden – auch damit die Kamera besser in der Dunkelheit filmen kann.

5. Tabak, Vapes oder E-Zigaretten erlaubt?

Ja, es muss nur in die Flasche passen und darf keine geheimen Funktionen haben.

6. Darf Essen in die Flasche?

Ja. Alles Essbare, was in die Flasche passt, darf rein.

7. Ist Jagen und Angeln erlaubt?

Ja, aber nur wie es gesetzlich erlaubt ist. Die genauen Gesetze der Location für Staffel 3 werden noch geprüft. In Deutschland kann man fürs Wildern beispielsweise bis zu 3 Jahre ins Gefängnis kommen.

8. Gibt es andere und bessere Kameras?

Ja, diesmal gibt es mehr Kameras. Neben den gewohnten Action-Cams wird es noch einen Camcorder mit Nachtsichtfunktion und starkem Zoom geben. Außerdem überlegen die Macher von "7 vs. Wild" noch stationäre Wildkameras zu benutzen.

9. Wann und wie werden die Nachrücker verkündet?

Die Fans müssen sich noch bisschen gedulden, aber irgendwann in den nächsten Wochen werden sie gedroppt. Was schon feststeht: Es wird keine zweite Nominierungsrunde geben. Wer jetzt also als Kandidat vorgestellt wird, ist auch auf jeden Fall dabei.

10. Sind Schusswaffen erlaubt?

Es darf nichts Illegales in die Flasche. Deshalb müsste erst rechtlich geprüft werden, ob es legal wäre eine Waffe von Deutschland nach Kanada oder Alaska zu fliegen.

Hier kannst du das ganze FAQ anschauen: