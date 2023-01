So krass war die "7 vs. Wild"-Party!

Die zweite Staffel von "7 vs. Wild" ist vorbei. Nach dem Finale haben Knossi, Fritz und Co. heftig gefeiert.

Das ganze Team und die Teilnehmer von "7 vs. Wild" haben zusammen die letzte Folge angeschaut - danach ging es richtig ab. Ein Club in Saarbrücken wurde regelrecht auseinander genommen. Joris hat (endlich) ein Feuer gemacht, Otto ist in der Seahawk 2 über die Crowd gepaddelt und Fritz war halbnackt im Moshpit...

Trymacs-Event am Tag danach

Es gab keine Pause für die "7 vs. Wild"-Crew. "Der große Kick" von Trymacs stand an. So ging es mit einem leichten Kater auf den Fußballplatz.

"Der große Kick": Pietro Lombardi ballert "Team Eggers" zum Titel

Dave hat einen Vlog mit den Highlights der letzten Tage veröffentlicht :

Das ist der Gewinner von "7 vs. Wild"

Mehr News gibt's hier: