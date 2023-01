"7 vs. Wild": Otto gewinnt - Knossi nimmt heftig ab

Otto ist nun der "King of the Jungle". Er gewann mit zwei Punkten Vorsprung vor Wildcarder Joris.

Fritz landet als Sieger des letzten Jahres diesmal auf dem dritten Rang.

Das Abschlussranking:

Otto, 40 Punkte Joris, 38 Punkte Fritz, 33 Punkte Knossi, 27 Punkte Sascha, 19 Punkte Sabrina, 4 Punkte Nova, 3 Punkte

Was sagt Otto?

Vor der Abholung blickt Otto auf die Zeit auf der Insel zurück. Sein Fazit: Er würde alles genauso nochmal machen - inklusive der Kokosnuss, die er am ersten Tag gegessen hat. Später sagt er noch:

Das ist meine Insel und nur meine Insel.

Knossi nimmt fast 10 Kilo ab

"7 vs. Wild" hinterlässt bei den Kandidaten auch körperliche Spuren. Twitch-Star Knossi ging mit knapp 101 Kilo in die Sendung. Während der Zeit auf der Insel verlor er insgesamt 9,4 Kilo. Auch Fritz nahm in der Woche über 7 Kilo ab. Bei Sieger Otto waren es 6,7 Kilo.

Bei der Abholung und dem Wiedersehen der Kandidaten fließen einige Tränen. Hier kannst du dir die ganze Folge anschauen:

