"7 vs. Wild": Nominierte machen Ansage an Fritz Meinecke

In der dritten Staffel wird es Zweier-Teams geben. Die ersten Wunschteilnehmer haben sich entschieden...

...und das wird Fritz Meinecke nicht gefallen, denn ein paar Kandidaten haben schon abgesagt. Insgesamt dürfen 14 Leute am Ende mitmachen - darunter zwei Wildcards. Das sagen die "7 vs. Wild"-Nominierten:

Survival Lilly und Vanessa Blank

Die beiden Outdoor-Profis sind raus! Lilly ist vertraglich schon an eine ähnliche Show beim Discovery Channel gebunden. Außerdem hatte sie bei "Naked Survival" so stark abgenommen, dass es ihr momentan gesundheitlich nicht so gut geht. Vanessa hat ebenfalls schon Anfragen für andere Shows bekommen, bei denen sie mitmachen will.

Montana Black und Elotrix:

Monte war bisher sehr skeptisch, ob das Format was für ihn ist. Wirklich entschieden hat er sich aber noch nicht. Elotrix hat jetzt eine Ansage gemacht: Er will mitmachen! Allerdings nur mit seinem Buddy Monte zusammen. Elotrix will Monte dafür noch überreden, aber er schätzt, dass seine Chancen dafür nicht gut stehen. Viele vermuten, dass Montana keinen Bock auf die Sache hat. Bei "Arctic Warrior" von Otto Bulletproof hatte er auch schon einen Rückzieher gemacht.

Knossi und Sascha Huber

Knossi hat ein Video hochgeladen und verbreitet schon mal gute Stimmung. Sascha hat sich noch nicht gemeldet. Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Alles sieht aber danach aus, dass wir uns auf die beiden freuen können.

Naturensöhne, Survival Mattin, Joko und Klaas haben sich noch nicht gemeldet. Sie haben noch bis zum 30. April Zeit, um sich zu entscheiden.

"7 vs. Wild" - Das sind alle Wunschteams:

MontanaBlack und Elotrix

Survival Lilly und Vanessa Blank

Naturensöhne Gerrit und Andy

Joko und Klaas

Knossi und Sascha Huber

Fritz Meinecke und Survival Mattin

So kannst du auch dabei sein: