"7 vs. Wild" - Es wird eine zweite Staffel geben!

Die erste Staffel der YouTube-Serie wurde millionenfach angeschaut - jetzt gibt es News zu den neuen Folgen.

In der Survival-Show "7 vs. Wild" werden sieben Leute für sieben Tage mit sieben Gegenständen in der Wildnis ausgesetzt. Wer bis zum Ende durchhält und die meisten Punkte hat, gewinnt. Laut dem Macher der Serie, Fritz Meinecke, wird die zweite Staffel auf einer tropischen Insel stattfinden.

Kampf ums Überleben

Bei ähnlichen Formaten sind alle Kandidaten abgesichert - im Notfall kann schnell eingegriffen werden. Bei "7 vs. Wild" ist man erstmal auf sich allein gestellt. Die sieben Teilnehmer werden mit einer kleinen Kamera ausgestattet. Ihre einzige Absicherung ist ein Notfallhandy.

Du kannst mitmachen

Fritz sucht für die zweite Staffel der Serie nach Survival-Profis! Man kann sich ab jetzt mit einem Video bewerben. Es müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllen:

Du musst mindestens 18 Jahre alt sein

Du darfst kein großer Influencer sein ➡️ nicht mehr als 10.000 Follower

Du darfst dich nicht in Gefahr bringen oder das Gesetz brechen

Das Ankündigungsvideo kommt bei den Fans gut an und ist gerade auf Platz eins der YouTube-Trends. Auch der Rapper t-low scheint von der Serie überzeugt zu sein: Er hat sich als Teilnehmer und als Sponsor angeboten.

