In der dritten Staffel wird es sieben Zweierteams geben. Außerdem müssen die Kandidaten länger in der Wildnis bleiben.

Genauer gesagt verdoppelt sich der Zeitraum. Das hat Fritz Meinecke jetzt in seinem neuen Video rausgehauen. Was bedeutet das? Die neue Staffel wird 14 Tage lang sein.

Keine Tageschallenges! Die "7 vs. Wild"-Regeländerungen in der Übersicht

Keine Einzelisolation mehr. Es wird sieben Zweierteams geben. Die Teams sollen aus Kandidaten bestehen, die auch im echten Leben dicke Freunde sind.

Zeitraum der Survival-Challenge wird von sieben auf 14 Tage verdoppelt.

Es wird keine Tageschallenges mehr geben und damit auch kein einzelnes Gewinnerteam. Alle Teams, die 14 Tage durchhalten, gewinnen.

Warum gibt es Teams?

Fritz sagt in seinem neuen Video, dass die Teams-Edition schon lange ein Wunsch der Community sei. Außerdem glaubt er, dass einige Kandidaten, die bei den bisherigen Staffeln aufgegeben haben, die Challenge zu zweit geschafft hätten. Als Beispiel nennt er Starletnova. Die Streamerin kam mit dem Alleinsein nicht klar und schied in der letzten Staffel vorzeitig aus. Aber ist "7 vs. Wild" zu zweit nicht viel einfacher? Das könnte man vermuten. Aus diesem Grund wird die Zeit verdoppelt.

Wo wird die Staffel stattfinden?

Auch hierzu hat Fritz schon Infos gedropt. Die Location wird entweder in Kanada oder Alaska sein. Die Kandidaten erwartet dabei laut Fritz ein Klima, das mit dem in der ersten Staffel in Schweden vergleichbar sein wird.

Hier kannst du dir Fritz Meineckes Video zu den Regeländerungen selbst noch mal anschauen: