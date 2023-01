"7 vs. Wild": Wer geht am Samstag?

Bei "7 vs. Wild" hat offenbar jemand den Notfall-Kopf gedrückt. Wer das sein könnte, steht hier.

Die Mittwoch-Folge endet mit einem krassen Cliffhanger. Ganz zum Schluss sieht man, wie in der Basis das Telefon klingelt. Das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass jemand von der Insel abgeholt werden möchte. Die Macher der Survival-Show lassen die Fans mit dieser Info aber ganz schön zappeln. Die Auflösung kommt erst in der neuen Folge am Samstag. Aber: Es gibt jetzt schon verschiedene Theorien, was passieren könnte.

Theorie 1: Knossi hört auf

Knossi berichtet in der Nacht von einem Wildschwein-Besuch. Außerdem machen ihm seine Zahnschmerzen ganz schön zu schaffen. Als man denkt, dass die Folge vorbei ist, passiert es dann. Knossi meldet sich nochmal und sagt:

Ich kann nicht schlafen. Die Schmerzen sind zu stark. Ich hab Wahnvorstellungen - aber wirklich schweren Grades.

Weil gleich danach das Telefon klingelt, gehen viele Fans davon aus, dass der Streamer derjenige ist, der abgeholt werden möchte.

Theorie 2: Sascha möchte abgeholt werden

Einige glauben, dass Sascha den Knopf gedrückt hat. Auch ihm geht es nicht gut. In der aktuellen Folge hat er immer wieder darüber gesprochen, dass er nicht weiß, wie lange er noch durchhalten kann.

Egal wann ich abbreche - ich bin so zufrieden und glücklich. (...) Vielleicht halte ich die Nacht noch durch bis morgen.

Dem Fitness-Influencer ist oft übel, ihm ist schwindelig und er hat einen heftigen Ausschlag. Zwischendurch hat er aber auch wieder bessere Phasen und kann zum Beispiel sein Shelter weiterbauen.

Theorie 3: Es passiert etwas ganz anderes

Vielleicht wollen die Macher von "7 vs. Wild" aber mit dem Telefonklingeln alle nur auf eine falsche Fährte führen und es passiert in der 13. Folge auch etwas ganz anders. Mit dabei sind außer Knossi und Sascha noch Fritz Meinecke, Otto, Sabrina Outdoor und Wildcard-Teilnehmer Joris. Alle haben schon darüber gesprochen, ob sie vielleicht aufhören sollten. Ihnen machen nach vier Tagen die Einsamkeit, das wenige Essen, die Flut und die Mückenstiche zu schaffen.

So endet die neuste Folge "7 vs. Wild":

Hat Otto das Ende von "7 vs. Wild" geleakt?

Auf YouTube trendet außerdem gerade ein Video von Otto. Dabei sorgt vor allem das Thumbnail für große Aufregung. Denn: Es sieht so aus als wären außer Nova noch Joris, Fritz und Sascha ausgeschieden. Doch Otto löst den Spoiler-Alarm in seinem Video auf. Er hat in seinem Zwischenfazit nicht geleakt, wer noch ausscheidet, sondern die Leistung der anderen bewertet. Für ihn die klare Nr.1: Knossi

Meiner Meinung nach überperformt er.

Hier kannst du dir da Video anschauen:

