Alaska oder Kanada? Das ist die neue Location für "7 vs. Wild" 🐺🐻

Die dritte Staffel des Survival-Abenteuers wird in Kanada stattfinden. Fritz Meinecke ist hyped. Hier erfährst du mehr.

Am Donnerstagabend hat "7 vs. Wild"-Organisator Fritz Meinecke die Entscheidung zwischen Kanada und Alaska rausgehauen: Es geht an die Westküste von Kanada - genauer gesagt in die Region von British Columbia. Das neue Setting scheint vor allem eines zu bieten: Abwechslung!

Seen, Wald und Meer

In einem kurzen Impressionsvideo des Scouting-Teams von "7 vs. Wild" kriegt man schon einen kleinen Eindruck des Gebiets. Zu sehen ist dabei sehr dichter Wald, aber auch Seen, Felsen und ein Gewässer, das wohl zum Meer gehört. Fritz fasst die Location so zusammen:

Wir haben unberührte Natur, geile Wildnis.

Abwechslungsreiche Tierwelt: Von Orcas bis zum Berglöwen

Fritz erzählt, dass das Scouting-Team bei der Erkundungstour einige Tiere live gesehen hat. Von anderen Tieren habe man Spuren gefunden. Die Rede ist von Orcas, Wölfen, Adlern und Bären. Ein Puma wurde zwar nicht gesichtet, doch mehrere Locals vor Ort haben wohl gesagt, dass der Berglöwe in der Region lebt.

Für weitere Infos kannst du dir hier das ganze Video anschauen:

Das sind die bisher feststehenden Teams für die dritte Staffel von "7 vs. Wild":

Naturensöhne Gerrit und Andy

Survival Mattin und Fritz Meinecke

Knossi und Sascha Huber

Papaplatte und Reeze

Trymacs und Rumathra

Für die dritte Staffel gibt es einige wichtige Regeländerungen. Hier erfährst du mehr: