7 vs. Wild Staffel 3: Starttermin und Ausstrahlung

Fritz Meinecke haut raus, ab wann die dritte Staffel kommt. Zum ersten Mal kommen die Folgen nicht mehr auf YouTube.

Zumindest nicht mehr direkt. Zuerst werden die Folgen beim kostenlosen Streamingdienst Freevee zu sehen sein. Der gehört zu Amazon.

Am 31. Oktober startet die Staffel auf Freevee. Neue Episoden gibt es dann immer jeden Dienstag und Freitag. Diese Folgen gibt es zwar auch bei YouTube zu sehen, allerdings erst einen Monat später ab dem 29. November – immer mittwochs und samstags. 16 Folgen wird es insgesamt geben, auf YouTube kommt noch eine 17. Special-Folge.

Fritz Meinecke gibt Fehler bei der Produktion zu

In seinem Video gibt Fritz Meinecke außerdem zu, es hätte Probleme und Fehler bei der Produktion gegeben. Was genau los war? Darauf ist er nicht näher eingegangen. Er selbst sei hauptsächlich Teilnehmer gewesen und habe nicht wirklich an der Produktion der dritten Staffel mitgearbeitet.

