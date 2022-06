Wochenendtrip mit der Regio - keine gute Idee?

Das günstige Monatsticket hat leider nicht nur Vorteile.

Vor allem jetzt, wo die Pfingstferien starten, wollen viele innerhalb Deutschlands verreisen. Mit dem 9-Euro-Ticket geht das diesen Sommer besonders günstig. Allerdings sorgt es auch für Chaos.

Verspätungen, Ausfälle, überfüllte Züge

Teilweise sind die Züge so überfüllt, dass Reisende keinen Sitzplatz finden. In Regionalzügen konnten Menschen mit Fahrrädern mancherorts nicht einmal einsteigen, weil es keinen Platz gab. Außerdem berichten Mitfahrende von Verspätungen und Ausfällen.

Regionalzüge, insbesondere zu den touristischen Zielen, sind heute wie erwartet sehr stark nachgefragt.

Was rät die Deutsche Bahn?

Fahrgäste sollen sich laut der Deutschen Bahn kurz vor dem Losfahren noch einmal bei den örtlichen Verkehrsbünden oder über den DB Navigator informieren. Wegen der hohen Auslastung könne außerdem nicht garantiert werden, dass Reisende ihre Fahrräder mitnehmen könnten.

Wer kann, sollte daher auf das Rad verzichten.

Wo ist besonders viel los?

Unter anderem am Berliner Hauptbahnhof und der Station "Gesundbrunnen" kam es zu dichtem Gedränge auf den Bahnsteigen und zu vollen Zügen. Am Samstagmorgen war der Andrang auf Regios an die Ostsee nach Stralsund und Rostock besonders groß. Und auch in Baden-Württemberg sind die Regionalbahnen mehr als ausgelastet. Der Betreiber Go-Ahead Baden-Württemberg berichtete, dass es nicht überall gelungen ist, Fahrgäste mitzunehmen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, unter anderem im Südwesten mehr Züge einzusetzen.

