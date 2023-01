90-Jährige macht Uni-Abschluss... nach 71 Jahren!

Die US-Amerikanerin fing im Jahr 1951 an, Hauswirtschaft zu studieren. 2022 macht sie den Abschluss.

Joyce DeFauw lernte damals ihren Ehemann kennen, für den sie nach dreieinhalb Jahren ihr Studium schmiss. 65 Jahre, 17 Enkel und 24 Urenkel später fing sie wieder an zu studieren - an derselben Uni. Die Kurse belegte die 90-Jährige am Computer. Ihre Kinder brachten ihr bei, wie sie diesen zu benutzen hat. Drei Jahre später hat Joyce ihren Abschluss in der Tasche - mit 90 Jahren und genau 71 Jahre nachdem sie sich das erste Mal eingeschrieben hat.

