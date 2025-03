Laut Polizei handelt es sich bei den Opfern um den 78-jährigen mutmaßlichen Unfallverursacher und einen 45-jährigen Mann.

Der 78-Jährige ist auf der A6 an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt entgegen der Fahrtrichtung auf die Richtungsfahrbahn Mannheim aufgefahren. Dort ist er frontal mit dem 45-jährigen Autofahrer zusammengeprallt. Durch den Aufprall wurden noch weitere Fahrzeuge involviert, darunter ein Auto mit einem Wohnwagen-Anhänger und ein Schwertransport.

A6: Zwei Tote bei Falschfahrer-Unfall Dauer 0:39 min A6: Zwei Tote bei Falschfahrer-Unfall

A6 Falschfahrer-Unfall - keine weiteren Verletzten

Laut Polizeiangaben wurden der Fahrer des Autos mit Wohnwagen und der LKW-Fahrer nicht verletzt. Der 78-jährige Falschfahrer und der 45-Jährige starben noch an der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die A6 wurde in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Sinsheim und Bad Rappenau gesperrt. Laut Polizei kann dies auch "voraussichtlich noch mehrere Stunden" so bleiben.