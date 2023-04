Messerattacke in Duisburg: War Abdelkarim im Fitnessstudio?

Auf TikTok verbreitet sich, dass der Comedian Abdelkarim im Gym gewesen sein soll. Einige behaupten, dass er verletzt wurde.

Jetzt ist klar, dass es Abdelkarim gut geht - er war kein Opfer der Fitnessstudio-Attacke. Doch er hatte großes Glück. Auf Instagram schreibt der Comedian, dass er tatsächlich am Tag der Tat vor Ort trainiert hat. 20 Minuten vor dem Angriff verließ er jedoch das Fitnessstudio.

In einem Gym in Duisburg ging ein Täter am Dienstagabend mit einer Stichwaffe auf mehrere Menschen los. Hier erfährst du mehr dazu: