Abi-Prüfungen starten

Osterferien NO, Abi GO. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geht's heute los mit den Abi-Prüfungen.

Mit der Deutsch-Prüfung starten heute knapp 30.000 Schülerinnen und Schüler im Südwesten in ihre Abi-Klausuren. Drankommen könnte neben dem Klassiker „Woyzeck“ von Georg Büchner auch „Corpus Delicti“, ein Buch von Juli Zeh aus dem Jahr 2009. Für viele ist das die erste große Prüfung im Leben. Auch in NRW starten die Abi-Prüfungen.

Abitur Klausuren laufen bis ende Mai

Bis Ende Mai werden die Schüler in drei Leistungsfächern geprüft. In diesem Jahr gibt es neue Aufgaben zum Hörverstehen in den Fremdsprachen zum Beispiel in Französisch oder Spanisch. An Gesamtschulen in RLP und G9 Gymnasien sind die Prüfungen schon abgelegt worden.

An den Haupt-, Werkreal- und Realschulen fangen die Abschlussprüfungen Ende Mai an.