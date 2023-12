Abnehmspritzen helfen adipösen Personen

Das Fachblatt „Science“ hat die Entwicklung neuer Diätspritzen für Menschen mit Diabetes und starkem Übergewicht zum wissenschaftlichen Durchbruch des Jahres erklärt. Die Wirkstoffe in Mitteln wie „Wegovy“ oder „Ozempic“ werden in den sozialen Medien auch als Lifestyle-Medikamente zum Abnehmen angepriesen; kürzlich waren wegen des Hypes gefälschte Spritzen im Umlauf. Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion:

Die neuen Wirkstoffe senken den Blutzuckerspiegel und bremsen das Hungergefühl, man kann damit rasch viel Gewicht verlieren. Davon profitieren Menschen mit Adipositas, also sehr starkem Übergewicht: wenn sie abnehmen, sinkt das Risiko für Herzprobleme, Erkrankungen von Leber und Niere sowie bestimmte Krebsarten. Der Herausgeber von „Science“ warnt aber auch, dass viele Fragen zu Spritzen wie Wegovy, Ozempic oder Tirzepatid immer noch offen sind: Studien haben gezeigt, dass das Gewicht nach dem Absetzen meist wieder ansteigt – für einen dauerhaften Erfolg muss man sie vermutlich lebenslang einsetzen. Welche Folgen das hat, ist unklar. Zu den bekannten Nebenwirkungen zählen unter anderem Verstopfung, Übelkeit, Durchfall und Gallensteine. Als positiven Aspekt nennen die Autoren in „Science“ ein gesellschaftliches Umdenken: Übergewicht beruhe offenbar auf biochemischen Prozessen und nicht auf mangelnder Disziplin. Das sorge für mehr Verständnis gegenüber Menschen mit Adipositas.