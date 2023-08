Ureinwohner bekommen Kulturgut zurück

Deutschland hat mehrere historische Gegenstände an die Ureinwohner Australiens zurückgegeben.

Es geht um einen Speer, einen Grabstock, eine Keule und ein Netz. Die Gegenstände wurden am Mittwoch in Sydney an Vertreter der Aborigines - so heißen die Ureinwohner Australiens - übergeben. Zuletzt waren sie in einem Museum in Leipzig ausgestellt.

Wieso hatte Deutschland die Sachen aus Australien?

Sie wurden Anfang des 18. Jahrhunderts von Missionaren im Auftrag der "Evangelisch-Lutherischen Missionsgesellschaft Dresden" gesammelt. Das war zu einer Zeit, in der die Aborigines aus vielen Teilen ihres eigenen Landes vertrieben wurden.

Warum werden die Gegenstände jetzt zurückgegeben?

Die vier Objekte sind besonders wichtig für den Stamm der Aborigines. Sie zeigen ihre Identität und Kultur. Das wurde jetzt anerkannt. Mit der Rückgabe soll auch ein Zeichen für Vielfalt und für die Rechte von Ureinwohnern gesetzt werden.

Eigentlich sollten die Gegenstände passend zum Besuch von Außenministerin Annalena Baerbock übergeben werden. Aber da war ja was ...