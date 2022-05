ABOUT YOU Awards 2022: Diese Social-Media-Stars haben gewonnen!

Die Awardshow fand gestern in Mailand statt - natürlich mit jeder Menge Influencern.

Mit den ABOUT YOU Awards werden jedes Jahr Social-Media-Stars in Kategorien wie "Entertainment", "Empowerment" oder auch "Style" ausgezeichnet. Wer gewinnt, entscheiden eine internationale Jury und ein Community-Voting.

Alle Elevator Boys am Start!

In der Kategorie "Entertainment" holten die Elevator Boys den Preis. Bei der Dankesrede ermutigte Jacob jeden, an die eigenen Träume zu glauben, auch wenn das andere nicht tun.

Auch Leeroy Matata von funk konnte sich einen Award sichern. Er gewann in der Kategorie "Empowerement".

TikTok-Superstar Khaby Lame gibt sich die Ehre!

Unglaubliche 139 Millionen Follower hat Khaby Lame auf TIkTok. Er bekam den Award in der Kategorie "Idol of the Year."

Das sind die weiteren Gewinner: Nick Kaufmann (Style), Move Mind (Live), Be Fernandez (Digital Creation).