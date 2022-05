Zehntausende wollen Abtreibungsrecht behalten

In den USA will der Supreme Court das Recht auf Abtreibung kippen. Dagegen gehen viele Menschen auf die Straße.

Ungefähr 450 Protestzüge wurden wurden über das ganze Land verteilt organisiert. Die größten davon fanden in der Hauptstadt Washington D.C. und den Großstädten New York, Los Angeles, Chicago und Austin statt. In Washington waren es einige Tausend Demonstrierende.

Was genau ist passiert?

Letzte Woche ist ein Urteilsentwurf des Obersten Gerichtshofs der USA durchgesickert. Der Supreme Court könnte damit das Grundsatzurteil "Roe v. Wade" kippen, das seit fast 50 Jahren ein Grundrecht auf Abtreibungen im US-amerikanischen Gesetz verankert. Ein Bundesgesetz gibt es keines zum Thema. Deshalb dürften die einzelnen Bundesstaaten dann selbst entscheiden, Abtreibungen zu verbieten oder den Zugang dazu sehr einzuschränken.

Was fordern die Demonstrierenden?

Die Menschen, die für die Abtreibungsrechte auf die Straße gehen, machen mit Slogans, wie "My body, my choice" und "Our bodies, our future, our abortions" deutlich, dass sie allein die Kontrolle über ihre Körper behalten wollen. Eine Demonstrantin in Washington sagte:

Ich denke einfach, dass keiner das Recht hat, die Entscheidung über den Körper eines anderen zu treffen.

Abtreibungsgegner bilden die Minderheit

Auch der Chef der Mehrheit im US-Senat, Chuck Schumer, der New Yorker Bürgermeister Eric Adams und andere einflussreiche Demokraten gingen in New York demonstrieren, um die Abtreibungsrechte zu verteidigen. Eine bekannte politische Aktivistin, die ebenfalls an der Demonstration in New York teilgenommen hat, sagte: