DARUM bleibt die Achterbahn im Klotti erstmal zu

Auch wenn es im WIld- und Freizeitpark langsam wieder läuft, darf die Bahn selbst noch nicht benutzt werden.

Was bisher geschah: Nachdem am Samstagnachmittag eine 57-jährige Frau aus einer Achterbahn stürzte und noch im Freizeitpark in Klotten verstarb, wurde der "Klotti" geschlossen und die Achterbahn gesperrt. Die Staatsanwaltschaft wollte herausfinden, ob die Bahn Fehler hatte und es deshalb zum Unfall kam, oder ob die Frau leichtsinnig gehandelt hatte. Inzwischen ist der Park wieder geöffnet, aber die Achterbahn noch gesperrt.

Wie lange bleibt die Bahn gesperrt?

Solange der TÜV noch nicht überprüft hat, ob die Achterbahn sicher ist, darf sie nicht genutzt werden. Das teilte die Kreisverwaltung Cochem-Zell mit. Bei der Familien-Achterbahn handelt es sich um einen Sonderbau, so der Kreis auf SWR-Anfrage. Das bedeutet: Nach einem Unfall, bei dem Menschen verletzt oder getötet wurden, muss ein Profi die Sicherheit der Fahranlage prüfen. Wann die TÜV-Prüfung stattfindet, ist noch nicht klar.

Mehr zu dem Fall erfährst du hier: