Der Leadsänger von Maroon 5 erwartet mit seiner Frau sein drittes Kind. Angeblich soll er sie betrogen haben und...

...will das Kind nun nach seiner Affäre Sumner Stroh benennen. Das erzählte sie in einem TikTok-Video. Dort zeigt sie auch einen angeblichen Chatverlauf mit Adam, in dem er sie darum bittet, ihren Namen benutzen zu dürfen. Der Sänger selbst hat zu dem Vorwurf noch nichts gesagt.

Mehr News gibt es hier:

Ye hat noch nie ein Buch gelesen