Addison Rae: Bikini provoziert christlichen Backlash

Die TikTokerin sieht man eigentlich oft im Bikini - warum aber gerade DIESER für einen Riesen-Shitstorm sorgte.

Auf TikTok hat Addison knapp 89 Millionen (!) Follower - und das hauptsächlich durch leichtbekleidete Tanzvideos. Dass also ausgerechnet ein Bikini jetzt für schlechte Stimmung in ihren Kommentaren sorgt, ist erstaunlich. Aber die christliche Community stört sich nicht etwa an zu wenig Stoff. Als Promo-Aktion für eine Kollaboration zwischen Adidas und dem Nischen-Label Praying trug die 21-Jährige Badebekleidung mit der Aufschrift "Father", "Son" und "Holy Spirit" auf den überlicherweise vom Bikini bedeckten Körperstellen. Das Problem: Mit diesen Worten und dem Kreuzzeichen segnen Christen sich selbst.

addison rae for praying by adidas https://t.co/47KL0TUqsQ

Wie reagiert Addisons Community?

Die Promo-Bilder haben sowohl Adidas als auch Addison Rae inzwischen gelöscht. Aber die sonst so wohlwollenden Kommentare der TikTokerin klingen seitdem bei all ihren Beiträgen gleich. So kommentieren christliche User unter anderem "Jesus rettet" oder "Alles was wir für dich tun können, ist beten". Die TikTok-Influencerin Madalyn Sterne kommentiert sogar, dass sie den Respekt für Addison verloren hätte.

