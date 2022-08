Saison-Start: Adler Mannheim geben Party für ihre Fans

Es geht wieder los: Die Adler Mannheim sind zurück auf dem Eis. Zum Saison-Auftakt wird jetzt erstmal gefeiert.

Die traditionelle "The Boys Are Back In Town"-Party ist am Samstag (6. August). Ab 18:30 Uhr wird an der SAP-Arena gefeiert. Bei dem Fest wird zum ersten Mal die Mannschaft für die neue Saison zu sehen sein. Außerdem wird das neue Outfit präsentiert. Zum Abschluss gibt es dann eine große Autogrammstunde.

So geht's weiter

Nach der Party gibt es dann Testspiele. Zum Beispiel am 12. August gegen Frankfurt. Das erste Saison-Spiel ist dann am 16. September. Um 19:30 Uhr startet das Baden-Württemberg-Derby gegen die Schwenninger Wild Wings in der SAP-Arena. Der Ticketverkauf für das Spiel startet am 8. August.

Was ist möglich?

Die Adler hoffen auf eine erfolgreiche Saison. Das Ziel: Mit Heimrecht in die Play-Offs gehen. Das heißt, die Mannheimer müssen nach der Hauptrunde unter den besten vier Teams sein. In der letzten Saison hatte es die Mannschaft bis ins Play-Off-Halbfinale geschafft. Dann war das Team gegen den späteren deutschen Eishockey-Meister Eisbären Berlin ausgeschieden.

Hier erklärt Trainer Jochen Hecht die Taktik der Mannschaft:

Mehr News kannst du hier lesen: