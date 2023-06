Zu dem Haiangriff ist es im beliebten Touristen-Badeort Hurghada gekommen. Jetzt wurden Strände geschlossen.

Auf Social Media gibt es mehrere Videos, die den Angriff zeigen. Darin ist ein junger Mann zu sehen, der versucht, dem Raubfisch zu entkommen. Er hat aber keine Chance und wird von dem Tier getötet. Bei dem Toten handelt es sich laut Medienberichten um einen 23-jährigen Russen. Mehrere Menschen hatten noch versucht, den Schwimmer zu retten, kamen aber zu spät.

Das ägyptische Umweltministerium hat gesagt, dass es sich bei dem Raubfisch um einen Tigerhai handelt. Das Tier sei mittlerweile eingefangen worden. Davon gibt es auf Twitter ein Video:

#Hurghada #egypt #SharkAttackThe shark has been caught pic.twitter.com/PZvEJMXOn1

Haiangriff in Hurghada: Mehrere Strände geschlossen

Die örtlichen Behörden haben nach dem Angriff reagiert. An mehreren Stränden in der Nähe des Angriffsortes sind Schwimmen, Schnorcheln und weitere Wassersportaktivitäten verboten. Die Strände sollen für zwei Tage geschlossen bleiben. Das Umweltministerium will den Vorfall jetzt untersuchen.

Btw: Solche Haiattacken gibt es eigentlich sehr selten. Vereinzelt kommt es aber zu tödlichen Angriffen. Im vergangenen Jahr wurden zwei Frauen bei einer Haiattacke in Hurghada getötet.

