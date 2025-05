Das ist neu im Mai 2025!

Mit dem Monat kommen auch einige Änderungen und Termine auf dich zu. Hier gibts die Übersicht!

Bevor wir zu Änderungen kommen, erstmal ein paar Termine, die im Mai für dich wichtig sein könnten:

Termine im Mai 2025

Am 13. und 15. Mai finden die ESC-Halbfinals in Basel in der Schweiz statt. Am Samstag, den 17. Mai, steigt dann das große Finale. Für Deutschland treten die Geschwister Abor & Tynna an.

DAS ändert sich im Mai! Dauer 0:25 min DAS ändert sich im Mai!

Am 24. Mai tritt der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals in Berlin gegen Arminia Bielefeld an. Für alle, die nicht nach Berlin fahren, organisieren die Stadt und der VfB Stuttgart gemeinsam ein Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz. 35.000 Menschen sollen dort Platz finden.

Die ausführliche Liste mit Terminen und Änderungen gibts bei SWR3:

Neuerungen und Regeländerungen ab Mai 2025

Ab Mai musst du besser auf die Mülltrennung achten. Sind in der Bio-Tonne zu viel Plastik, Steine, Glas oder sonstiger Müll, der dort nicht reingehört, kann die Müllabfuhr die Tonne stehen lassen. Laut Verordnung gilt das für Verunreinigungen von maximal einem Prozent. Überprüft werden soll der Inhalt mit Künstlicher Intelligenz, Detektoren, die die Tonne scannen, oder per Sichtkontrolle.

Ab Mai 2025 müssen Passfotos für Personalausweise und Reisepässe digital eingereicht werden, ausgedruckte Fotos sind nicht mehr nötig. Die digitalen Fotos können bei zertifizierten Fotografen und Drogeriemärkten gemacht werden. Aber auch wenn die neue Regel ab Mai gilt: Viele Städte und Gemeinden können sie noch nicht umsetzen, weil ihnen das Equipment fehlt - das muss vom Bund kommen. Eine Übergangsfrist gilt bis Ende Juli. Zudem können die Dokumente ab Mai direkt per Post an die Meldeanschrift gesendet werden.