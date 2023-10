Vermisst! Crewmitglied geht über Bord von Kreuzfahrtschiff

Ein Crewmitglied des Kreuzfahrtschiffs "Aida Perla" ist im Ärmelkanal verschwunden. Es gibt wohl keine Hoffnung mehr.

Denn die Suche nach dem vermissten Mann ist laut RTL abgebrochen worden. Eine offizielle Mitteilung der britischen Küstenwache gibt's nicht. Aber was ist passiert? Am Sonntagmorgen ist ein Crewmitglied über Bord gegangen. Was genau passiert ist, ist unklar. Kapitän und Crew hätten "umgehend und in enger Abstimmung mit den örtlichen zuständigen Behörden alle erforderlichen Rettungsmaßnahmen eingeleitet", sagte das Unternehmen Aida Cruises. Das Schiff war von Hamburg über den Ärmelkanal Richtung Spanien unterwegs.