Schon wieder! Ärzte in Kliniken streiken!

mit Whatsapp teilen

auf Facebook teilen

auf Twitter teilen

auf Telegram teilen

mit Facebook Messenger teilen

Link kopieren

In sechs Bundesländern wird am Donnerstag gestreikt - auch in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Außerdem noch in Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland und Bayern. Wie kommt's? Die Gewerkschaft "Marburger Bund" hat dazu aufgerufen und will damit den Druck vor der nächsten Verhandlungsrunde erhöhen. Die Gewrkschaft will erreichen, dass Mitarbeitende in Kliniken mehr Geld und einen Inflationsausgleich bekommen. Kiliniken: Wie läuft der Streik ab? Der Streik soll den ganzen Tag gehen. Notfälle sollen aber überall versorgt werden. Am Universitätsklinikum Mannheim solle es eine personelle Besetzung wie an Wochenenden geben, teilte ein Sprecher des Krankenhauses mit. An Flughäfen, Bahnhöfen, in Kliniken. Momentan wird viel gestreikt. Warum das so ist, erfährst du hier: Deutschland Warum wird eigentlich so oft gestreikt und wann hört das auf? Aktuell wird in vielen Bereichen gestreikt. Möglicherweise warst du selber schon betroffen. Hier gibts Erklärungen. 17:00 Uhr DASDING NEWSZONE - Dein Tag, Dein Update DASDING