"Ärzte ohne Grenzen" rettet hunderte Flüchtende aus Mittelmeer

Die Flüchtenden waren auf zwei kleinen Holzbooten unterwegs. Vor der lybischen Küste gerieten sie in Seenot.

Bei zwei Rettungsaktionen brachte die Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" nach eigenen Angaben 258 Flüchtende an Bord ihres Schiffs. Darunter waren auch rund 40 Kinder. Bei den geretteten Menschen handelte es sich um Syrer und Ägypter. Wie geht es für sie weiter? Die italienische Schifffahrtsbehörde hat gesagt, dass die Geretteten in den Hafen von Salerno in der Nähe von Neapel gebracht werden sollen.

"Ärzte ohne Grenzen" kritisieren Vorgehen der Behörde

Weil der Hafen von Salerno über 400 Kilometer vom Rettungsschiff entfernt lag, kritisierte die Hilfsorganisation die italienische Behörde. Schiffen weit entfernte Häfen zuzuweisen sorge dafür, dass Hilfsorganisationen für längere Zeit keine Menschen retten könnten.