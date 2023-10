Cottbus: CDU wird für Zusammenarbeit mit AfD kritisiert

Cottbus soll weniger Geflüchtete annehmen. Das will die AfD in Zusammenarbeit mit der CDU umsetzen - mit Erfolg.

Die CDU und die AfD haben in Cottbus zusammengearbeitet, um einen Antrag zur Begrenzung der Aufnahme von Geflüchteten durchzubringen. Der Kreisverband der Grünen hat auf diesen Antrag - der angenommen wurde - mit Enttäuschung reagiert.

Gemeinsamer Antrag von CDU und AfD: Kritik

Mit dem Antrag wollen die Parteien dafür sorgen, dass in Cottbus nur noch das Minimum an Geflüchteten aufgenommen wird. Kritisiert wird aktuell nicht nur der Antrag an sich. Die Grünen kritisieren vor allem die CDU, da sie mit der AfD zusammenarbeitet:

Dass hier erstmalig CDU und AfD gemeinsam einen Antrag gestellt haben und dieser auch mit einer Stimme der SPD durchgebracht wurde, zeigt, wie die Brandmauer gegen Rechts weiter eingerissen wird.

Die Jugendorganisation der SPD findet es laut Bericht vom rbb besonders erstaunlich, dass die Brandenburger CDU "vor der Zusammenarbeit mit einer in Teilen rechtsextremen Partei nicht zurückschreckt".

