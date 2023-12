AfD stellt zum ersten Mal Oberbürgermeister

mit Whatsapp teilen

In Sachsen in Pirna ist etwas passiert, dass es noch nie in Deutschland gab: Ein AfD-Kandidat ist Oberbürgermeister.

Laut vorläufigem Ergebnis am Sonntag hat der AfD-Kandidat Tim Lochner in Pirna die meisten Stimmen. 38,5 Prozent haben ihn im zweiten Wahlgang zum Oberbürgermeister gewählt. Damit erreicht er die absolute Mehrheit. Die Wahlbeteiligung lag bei 53,8 Prozent. So haben die Menschen im sächsischen Pirna gewählt Lochner ist Teil der AfD-Fraktion im Stadtrat, aber kein Parteimitglied. Im ersten Wahlgang waren es knapp 33 Prozent - das ist nicht die absolute Mehrheit, die gebraucht wurde. Müllermilch-Chef hängt mit AfD-Chefin ab AfD: Schon mal versucht Oberbürgermeister zu stellen Es ist nicht das erste Mal, dass die AfD versucht, einen Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl durchzusetzen. Bisher ging das jedoch immer im zweiten Wahlgang beziehungsweise in der Stichwahl schief. Der Verfassungsschutz in Sachsen hat eine klare Position zur AfD: Politik Verfassungsschutz: AfD in Sachsen ist "gesichert rechtsextremistisch" Nach Thüringen und Sachsen-Anhalt ist die sächsische AfD der dritte Landesverband der Partei, der so eingestuft wurde.