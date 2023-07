"Bereit für mehr" - so lautet das Motto zum diesjährigen Parteitag der AfD. Was damit gemeint ist, checkst du hier.

In Magdeburg findet dieses Wochenende der AfD-Parteitag statt. Dort hat der Parteichef Tino Chrupalla gesagt, dass die Partei in der Zukunft in den Bundesländern "Regierungsverantwortung übernehmen" will. Hintergrund: Im Oktober wird in Bayern und in Hessen gewählt. 2024 stehen Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg an.

AfD: Regieren - egal mit wem?

Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würde die AfD laut aktuellen Umfragen wahrscheinlich zweitstärkste Kraft werden. Die Partei könne sich vorstellen, mit jeder Partei zusammen zu regieren, die "Politik im Interesse der Bürger" machen wolle. Damit wäre auch die Tür für die CDU/CSU offen, die sich nicht ganz sicher zu sein scheint, ob sie mit der AfD zusammenarbeiten würde oder nicht. Nur auf die Grünen hat die AfD offenbar keinen Bock: Chrupalla wirft der Partei unter anderem vor, dass sie "Krieg mit China und Russland" will.

AfD findet Arbeit der EU "für Deutschland schädlich"

Das hat der AfD-Europaparlamentarier Maximilian Krah gesagt. Viele Mitglieder der Partei sehen die Europäische Union kritisch und wollen sie radikal umgestalten. Laut des Parteiprogramms beschäftigt sich die AfD unter anderem mit der Abschaffung des Euros und einem möglichen Austritt Deutschlands aus der EU.

Ist die AfD rechtsextremistisch? Der Verfassungsschutz hat die AfD im März 2021 als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft und beobachtet die Partei seitdem. Dagegen hat die AfD Berufung eingelegt - das Verfahren läuft noch. Und was denken die Leute? Laut einer Umfrage von YouGov halten 57 Prozent der Deutschen die AfD für eine rechtsextreme Partei.

Was passiert, wenn die AfD regiert?

Mit dieser Frage hat sich unter anderem MrWissen2go beschäftigt: