AfD-Politiker wegen Beleidigung und Körperverletzung angeklagt

Er muss vor Gericht, weil er zwei Frauen rassistisch beleidigt und eine von ihnen geschlagen und gebissen haben soll.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat deshalb gegen AfD-Politiker Kai Borrmann eine Anklage wegen Körperverletzung und Beleidigung erhoben.

Triggerwarnung - Rassismus Im Text geht es um Rassismus. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Was ist passiert?

Laut Amtsgericht wird dem Angeklagten vorgeworfen in einem Café in Berlin-Mitte zwei Frauen in rassistischer Weise angesprochen zu haben. Auf Instagram hat sich eine der zwei Frauen - Musikjournalistin Steph Karl - zu Wort gemeldet. Wie sie in einem Video sagt, passierte der Vorfall im Sommer 2021. Aus rechtlichen Gründen durfte sie sich nicht früher öffentlich dazu äußern, erklärt sie weiter. In ihrem Statement spricht Steph von einem "rassistischen Angriff" und schildert, wie der 56-jährige AFD-Politiker sie und ihre Freundin mit dem N-Wort beleidigt hat.

Als die beiden das Café anschließend verlassen hätten, sei ihnen der Angeklagte gefolgt und habe die rassistischen Bemerkungen mehrfach wiederholt. Als er von Steph zu Rede gestellt worden sei, habe der AFD-Politiker ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen.

Er habe sie dann auch in den Schwitzkasten genommen, heißt es in einem Schreiben vom Amtsgericht Tiergarten in Berlin. In der körperlichen Auseinandersetzung soll er Steph in den Arm gebissen haben. Hier kannst du dir das Video der Journalistin anschauen:

Nach dem Vorfall erstattete der AfD-Politiker Anzeige gegen die Frauen wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Ermittlungsverfahren wurde aber eingestellt.

Das steht im aktuellen Lagebericht "Rassismus in Deutschland":

Rassismus ist weiterhin ein Problem - so könnte sich etwas ändern