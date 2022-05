Affenpocken - das solltest du gerade wissen

Zwei weitere Fälle wurden in Deutschland bestätigt: Wie könnte es weitergehen?

Nachdem der erste Affenpocken-Fall in München nachgewiesen wurde, sind zwei weitere in Berlin bestätigt worden. Aber kein Grund zur Panik: Die behandelnden Ärzte erwarten keine große Ansteckungswelle. Auch in anderen Ländern gibt es das Virus schon, zum Beispiel in Israel und der Schweiz. Deshalb arbeitet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an Leitlinien für den Umgang mit dem Virus. Sie rechnet mit mehr Fällen im Sommer.

Welche Virusvariante haben die Patienten aus Deutschland?

Der erste Patient aus München hat die mildere westafrikanische Variante. Ihm gehe es gut, sagt der behandelnde Arzt. Der Mann war von Portugal über Spanien nach München gereist und zuvor in Düsseldorf und Frankfurt am Main gewesen. Bei den zwei Fällen in Berlin wird noch untersucht, um welche Variante es sich handelt. Sie seien aber stabil.

