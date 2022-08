Inhaftierungen, Folter, Hinrichtungen: So grausam sind die Taliban in Afghanistan!

Seit einem Jahr sind die Taliban in Afghanistan an der Macht. Jetzt ist klar, wie sich das Leben dort verändern hat.

Die Hilfsorganisation Amnesty International hat geprüft, ob die Taliban sich an die Menschenrechte halten. Das Ergebnis: Nein!

Das machen die Taliban!

In einem Bericht beschreibt die Organisation, was alles in Afghanistan passiert:

Minderheiten werden verfolgt

Friedliche Proteste werden mit Gewalt beendet

Es gibt Folter und Rache-Morde

Menschen kommen ins Gefängnis oder werden hingerichtet, ohne dass es einen Gerichtsprozess gab

Es gibt keine Pressefreiheit mehr

Immer wieder verschwinden Menschen

Frauen werden unterdrückt: Sie sollen zum Beispiel Burka tragen und dürfen nicht zur Schule gehen

Wer sind die Taliban?

Die Taliban sind eine islamische Terrorgruppe. Am 15. August 2021 haben sie die Hauptstadt Kabul erobert und damit die Macht über Afghanistan bekommen. Kurz davor hatten Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland und anderen NATO-Ländern das Land verlassen. Sie waren fast 20 Jahre lang dort, um der afghanischen Regierung zu helfen, das Land gegen die Taliban zu verteidigen.

