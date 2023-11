Mehr als 400.000 Afghanen aus Pakistan abgeschoben

In den letzten Wochen mussten hunderttausende Afghanen ohne gültiges Visum Pakistan verlassen.

Der Grund? Ende Oktober ist eine Frist abgelaufen, bis zu der Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung in ihre Heimat zurückkehren mussten. Seitdem greift die Polizei hart durch: Laut pakistanischen Behörden haben schon rund 400.000 Menschen das Land verlassen. Die extremistischen Taliban in Afghanistan haben die Zahl bestätigt.

Darum will Pakistan abschieben

Afghanen machen den größten Teil der in Pakistan lebenden Ausländer aus. Menschenrechtsvereine und auch die Taliban kritisieren die Abschiebungen. Als Grund für die Abschiebungen nannte die pakistanische Regierung eine verschlechterte Sicherheitslage im Grenzgebiet. Bis vor kurzem lebten rund 1,7 Millionen Afghanen in Pakistan.

Taliban-Mitglied spricht in Kölner Moschee

Letzte Woche ist der Chef der afghanischen Lebensmittel- und Arzneibehörde, Abdul Bari Omar, in Köln aufgetreten. Er hatte in seiner Propaganda-Rede von angeblichen Erfolgen der Taliban-Regierung in Afghanistan gesprochen und gefordert, kritischen Medien zu misstrauen. So soll der Mann nach Deutschland gereist sein:

Auftritt eines Taliban-Funktionärs in Köln Dauer 0:20 min Auftritt eines Taliban-Funktionärs in Köln

