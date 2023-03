MFA: Deshalb wollen immer weniger Menschen diesen Job

Ein Belastungsfaktor wird immer größer: Der sorgt dafür, dass es weniger Medizinische Fachangestellte geben könnte.

Der Ton der Patienten in Arztpraxen wird immer rauer - das belastet die Mitarbeiter, die mit den Beschimpfungen umgehen müssen. Das berichtet unter anderem die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Aber die Aggressivität ist ein Problem in ganz Deutschland, sagt die Präsidentin des Verbandes medizinischer Fachberufe, Hannelore König.

MFA: Immer unbeliebter

Die Präsidentin berichtet, dass der Beruf der Medizinischen Fachangestellten (MFA) dadurch immer unbeliebter wird. Die kriegen die Wut der Patienten am Empfang oder am Telefon ab. Das Stresslevel sei dadurch sehr hoch. Dazu käme noch die schlechte Bezahlung der MFAs. Immer mehr gut ausgebildete Menschen würden daher dem Beruf den Rücken zukehren, so König.

Aggressive Patienten als MFA? Das kannst du tun

Was können Mitarbeiter in Arztpraxen tun bei fiesen Patienten? Ariane Hanfstein hat als Coach schon Tausenden Fachangestellten und Ärzten geholfen. Sie ermutigt dazu, Beleidigungen und Beschimpfungen anzuzeigen. In Praxen, die besonders oft mit Aggressionen zu tun haben, könnten die Mitarbeiter einen Bußgeldkatalog im Wartezimmer aufhängen. Darauf steht, wie hoch schon mal verhängte Geldstrafen für bestimmte Schimpfwörter waren.