Anti-Party-Filter: Airbnb startet Test

Es ist verboten und trotzdem wird das Ferienhaus zum Partymachen gebucht. Das wird jetzt schwerer.

Airbnb will mögliche Partymacher mit einem neuen Filter direkt beim Buchen erkennen, teilte das Unternehmen mit. Das neue Anti-Party-Tool soll in den USA und Kanada getestet werden. Ob und wann es in Deutschland und Europa eingesetzt wird, ist nicht bekannt.

So soll es funktionieren

Das neue Anti-Party-Tool soll nach Angaben von Airbnb diese Dinge bei Such-Anfragen checken:



Anzahl der positiven Bewertungen des oder der Suchenden

Wie lang existiert das Benutzer-Profil schon bei Airbnb?

Dauer der Reise

Entfernung zum Wohnort

Buchung für ein Wochenende oder Wochentage

Fällt der Check negativ aus, bekommt man bei der Suche keine Ferienhäuser mehr angezeigt - sondern nur noch Ferienwohnungen und Hotelzimmer.

Erfolgreicher Test in Australien

Mit dem Filter will Airbnb nach eigenen Angaben das Risiko von nicht erlaubten Partys kleiner machen. Ganz verhindern kann sie das Tool wohl nicht. Ein ähnliches System hat das Unternehmen in Australien im Einsatz. Vorfälle mit illegalen Partys und ähnlichen Dingen sollen dort um 35 Prozent zurückgegangen sein.

Was als Corona-Maßnahme begann, gilt jetzt dauerhaft. Hier erfährst du die Details zum Airbnb-Party-Verbot: