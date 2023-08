Hat dieser Politiker judenfeindliche Flyer verteilt?

Dem bayerischen Minister Hubert Aiwanger wird vorgeworfen, in seiner Jugend antisemitische Flyer verteilt zu haben. Jetzt äußert sich sein Bruder.

In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung (SZ) erheben Lehrer und frühere Bekannte des bayerischen Vizeministerpräsidenten Hubert Aiwanger schwere Vorwürfe. Aiwanger solle ein antisemitisches Flugblatt verfasst und verbreitet haben. Die SZ schreibt, seine Lehrer beschrieben ihn als "Nazi-Bewunderer". Als Schüler wurde er wegen des Flugblatts mit einem Strafaufsatz bestraft. Markus Söder, Regierungschef in Bayern, und die Bundesregierung fordern von Aiwanger eine vollständige Aufklärung des Skandals.

War es der Bruder?

Aiwanger sagt, dass er das Flugblatt nicht geschrieben habe. Er gibt aber zu, dass welche in seiner Tasche gefunden wurden. Ob er sie weitergegeben habe, wisse er nach über 30 Jahren nicht mehr. Er habe damals wegen des Drucks durch die Schulleitung zugestimmt, als Strafe ein Referat zu halten. Er kündigte aber an, dass die Person, die das Flugblatt verfasst habe, sich öffentlich äußern werde.

Jetzt hat sich sein Bruder gemeldet und erklärt, das Flugblatt geschrieben zu haben und sich dafür entschuldigt.

Was stand in dem Flugblatt?

Aiwangers Schule hatte damals an einem Erinnerungswettbewerb zu den Verbrechen der Nationalsozialisten teilgenommen. Das Flugblatt bezieht sich wohl auf diesen Wettbewerb und bezeichnet die Teilnehmer als Volksverräter. Ihr Preis sei es etwa in Auschwitz vergast zu werden oder einen Genickschuss zu bekommen. Auch andere faschistische Bemerkungen finden sich in dem Flugblatt.

Derartige menschenverachtende Äußerungen über Opfer des Holocaust dürfen von niemandem - auch nicht Jugendlichen - geäußert werden.

Mehr News: