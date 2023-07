Bald kannst du deinen Handy-Akku selbst tauschen

Kaputte Akkus im Handy oder Tablet lassen sich oft nur schwer selbst auswechseln. Das soll sich bald ändern.

In Zukunft sollen die Akkus in Smartphones, Tablets und Laptops nämlich so eingebaut sein, dass du sie selbst austauschen kannst. Mit dem neuen Gesetz verpflichtet die EU die Hersteller dazu: Entweder die Nutzerinnen und Nutzer können ihre Akkus selbst tauschen oder der feste Akku bleibt - mit einer Voraussetzung. Nach 500 Mal Laden, muss der Akku noch 83 Prozent Kapazität haben und nach 1000 Mal Laden 80 Prozent. Spätestens ab 2027 soll es so weit sein.

Akkus selbst tauschen: Was will die EU damit erreichen?

Das Ziel der EU: Weniger Geräte sollen weggeschmissen werden. Dadurch könnten weniger Ressourcen verbraucht werden. Außerdem will die EU umweltfreundlichere Batterien. Sie sollen nachhaltiger hergestellt werden, länger halten und besser recycelt werden können. Das betrifft nicht nur Handys, sondern zum Beispiel auch E-Bikes und E-Autos. Ein Grund dafür ist die steigende Nachfrage nach Batterien und Akkus.

Achtung: Es gibt Ausnahmen!

Batterien müssen also frühestens in 42 Monaten von Usern selbst ausgetauscht werden können, wenn das Gerät nicht wasserdicht ist. Bei iPhones zum Beispiel ist das der Fall. Sie sind sowohl staub - als auch wasserdicht. Das bedeutet, dass bei unter anderem diesen Geräten Fachpersonal an den Akku muss

Der Artikel wurde upgedatet. In der ursprünglichen Version waren die Ausnahmen und Voraussetzungen nicht genannt.

Hier gibt es mehr News: