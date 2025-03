Deutsche Nationalspielerin trägt nur noch Vornamen auf Trikot

Alara Şehitler trägt als erste deutsche Nationalspielerin nur den Vornamen auf ihrem Trikot. Der Grund ist ein trauriger.

Die 18-jährige Alara Şehitler aus Ravensburg in Baden-Württemberg gilt als ein großes Fußballtalent. Experten sagen, sie könnte in der Zukunft mal eine große Rolle in der Nationalmannschaft spielen. Zur Winterpause hat sie sich für eine Neuerung entschieden, die mit ihrem Namen zusammenhängt, schreibt die "Sport Bild ". Auf ihrem Trikot steht nur noch ihr Vorname Alara. Auch im Fanshop des FC Bayern - ihrem Verein in der Bundesliga - kann das Trikot nur noch mit dieser Bedruckung gekauft werden. Doch was ist der Grund für diese Änderung?

Alara Şehitler ändert Namen auf Trikot: Das ist der Grund

Ihr Name führte zur ungewollte Aufmerksamkeit abseits ihrer fußballerischen Fähigkeiten. Die richtige Aussprache ("Seh-ittla") war für viele wohl eine Herausforderung. Zudem nutzen Rechtsextreme, Populisten und Neonazis den Namen für ihre Zwecke. Darauf hatte Alara keine Lust mehr und änderte deswegen in der Öffentlichkeit - Trikot und Instagram - ihren Namen zu Alara.

Alara Sehitler: Namensänderung auf Trikot - DFB unterstützt

Ihr Verein, der FC Bayern, und auch der DFB unterstützten sie in ihrem Vorhaben, den Trikotnamen zu ändern. Die UEFA genehmigte den Antrag und so wurde die Änderung zum neuen Jahr durchgeführt.

