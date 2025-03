Albanien will TikTok in den nächsten Tagen abschalten - für ein ganzes Jahr.

Die albanische Bildungsministerin Ogerta Manastirliu hat die News rausgehauen. In "ein paar Tagen oder in bis zu einer Woche" soll TikTok gebannt werden.

TikTok wird in Albanien gebannt Dauer 0:18 min TikTok wird in Albanien gebannt

Warum will Albanien TikTok abschalten?

Der Plan dafür steht seit Dezember fest. Hintergrund ist, dass es in Albanien heftige Diskussionen um Social Media gab und gibt. Dazu kam es, weil ein 14-Jähriger bei einem Streit zwischen Schülern in der Stadt Tirana getötet wurde. Der Beef soll schon zuvor auf TikTok eskaliert sein. Aber deswegen TikTok komplett abschalten? Politiker, die nicht in de Regierung sitzen, finden das überhaupt nicht gut - auch mit Blick auf die Wahlen im Mai:

Mit diesem Akt der Zensur, der mehr als eine Million Nutzer von Tiktok in Albanien betrifft, setzt Edi Rama Albanien auf eine Stufe mit Afghanistan und dem Iran.

Die Regierung sagt, man wolle mit TikTok klären, wie man die Plattform zukünftig sicherer machen kann.