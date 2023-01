Nach Schüssen und Leichenfund: Verdächtiger schweigt

Ein 23-Jähriger wurde in Albstadt erschossen. Die Polizei hat beim Tatverdächtigen eine Frauenleiche ausgegraben.

Bei dem Opfer handelt es sich nach Erkenntnissen der Polizei mit "hoher Wahrscheinlichkeit" um die 20-jährige Albstädterin, die seit Sonntag vermisst wird. Sie wohnte im gleichen Haus wie der 52 Jahre alte Tatverdächtige, allerdings in einer eigenen Wohnung. Der Mann soll den 23-Jährigen erschossen haben. Die junge Frau soll er umgebracht und anschließend in seinem Garten vergraben haben. Er sitzt in Untersuchungshaft. Zu den Vorwürfen schweigt er. Warum er die beiden umgebracht haben könnte, ist weiter unklar.

Was war passiert?

Am Mittwoch wurde ein 23-Jähriger in Albstadt auf offener Straße niedergeschossen. Er starb. Daraufhin nahm die Polizei einen 52-Jährigen fest, der den erschossenen Mann wohl kannte. Bei dem Tatverdächtigen konnten die Beamten eine Waffe finden. Als die Polizei den Mann befragte, gab er einen Hinweis auf die Leiche in seinem Garten. Der 52-Jährige ist wohl mit der vermissten 20-Jährigen verwandt. Die junge Frau und der getötete 23-Jährige waren laut der Polizei Freunde.

