26 Jahre vermisst: Mann in Algerien entführt und "verzaubert" 🤯

1998 ist Omar B. verschwunden - pl├Âtzlich taucht er beim Nachbarhaus auf. Die Hintergr├╝nde sind noch weirder.

Die Ermittler fanden den Mann inmitten von Heuhaufen, nur 200 Meter entfernt von seinem ehemaligen Wohnort in der algerischen Stadt Djelfa. Das berichtete das algerische Justizministerium am Dienstag. Mit 19 Jahren verschwand Omar w├Ąhrend des B├╝rgerkriegs in Algerien. Seine Eltern nahmen damals an, er sei entf├╝hrt worden.

Nach 26 Jahren: Vermisster Mann taucht wieder auf Dauer 0:28 min Nach 26 Jahren: Vermisster Mann taucht wieder auf

"Mit Zauber belegt": Darum rief Omar nicht um Hilfe

Anscheinend wurde Omar wirklich entf├╝hrt und er glaubte, sein Entf├╝hrer h├Ątte ihn mit einem Zauber belegt, damit er nicht um Hilfe rufen kann. Der mutma├čliche T├Ąter, ein 61-j├Ąhriger Pf├Ârtner der Gemeinde in der Nachbarstadt, wurde in Gewahrsam genommen. Er hatte zuvor versucht zu fliehen.

Die Polizei hatte das Haus durchsucht, weil sich der Bruder des Entf├╝hrers auf Social Media wegen eines Erbstreits beschwert hatte. Omar wird nun medizinisch und psychologisch behandelt.