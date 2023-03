Arafats Bruder Ali sitzt in U-Haft

Gleich zwei Haftbefehle soll es gegeben haben - wegen mutmaßlicher Gewalttaten.

Seit Donnerstag sitzt der 48-jährige Ali laut Informationen von "stern" und "Bild" in Untersuchungshaft in der JVA Moabit in Berlin. Die Vorwürfe: gefährliche Körperverletzung, schwere räuberische Erpressung und Bedrohung.

Waffe in Bar gezogen

Beim ersten Haftbefehl geht es um einen Vorfall vom vergangenen Montag in einer Sportsbar in Berlin-Neukölln. Ali Abou-Chaker soll vorher einen Angestellten der Bar mit einer Waffe bedroht haben, weil dieser ihn und einen Freund aus der Bar schmeißen wollte. Draußen soll der große Bruder von Arafat dann noch in die Schlägerei verwickelt gewesen sein.

Schüsse in Kreuzberg

Der zweite Fall war schon im Dezember 2020 - eine Schießerei in Berlin-Kreuzberg. Ali Abou-Chaker sei dabei auf Überwachungskameras mit einer Machete und einer anderen bewaffneten Person zu sehen. Kurz danach sollen die beiden von einem anderen Mann angeschossen und schwer verletzt worden sein. Vor Gericht habe der Schütze ausgesagt, er sei wegen Poker-Schulden bedroht worden.

